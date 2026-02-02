صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ونٹیج اینڈ کلاسک کار شو ، کانکورز ڈی ایلگینس 2026 کا انعقاد

لاہور ( ہیلتھ رپورٹر )لاہور میں ونٹیج اینڈ کلاسک کار شو کا شاندار انعقاد ،لاہور میں گاڑیوں کے شوقین افراد کیلئے ونٹیج اینڈ کلاسک کار کلب آف پاکستان کے زیرِ اہتمام،ونٹیج اینڈ کلاسک کار شو اور کانکورز ڈی ایلگینس 2026 کا انعقاد ڈی ایچ اے فیز 8 ارسٹو پولو گراؤنڈ میں کیا گیا۔ کار شو میں مختلف ادوار کی نایاب اور تاریخی گاڑیاں نمائش کیلئے پیش کی گئیں جن میں مرسڈیز بینز ، رولز رائس سلور شیڈو، بینٹلے ، فورڈ مستنگ 1960 ماڈل، شیورلیٹ امپالا، ایم جی، جگوار ایکس کے ، آسٹن ہیلی، بی ایم ڈبلیو ، ووکس ویگن بیٹل اور دیگر کلاسک گاڑیاں شامل تھیں۔ ایونٹ میں شہریوں، فیملیز اور آٹو موبائل شوقین افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی تقاریب آٹو موبائل تاریخ کو زندہ رکھنے کے ساتھ نوجوان نسل کو کلاسک کار کلچر سے روشناس کراتی ہیں۔ منتظمین کے مطابق اس شو کا مقصد پاکستان میں ونٹیج اور کلاسک گاڑیوں کے تحفظ اور فروغ کے ساتھ ساتھ مثبت تفریح فراہم کرنا ہے ، جبکہ مختلف کیٹیگریز میں بہترین گاڑیوں کو ایوارڈز بھی دیے گئے ۔

