فلو، کھانسی، نمونیا ،بخار کے مریضوں میں مسلسل اضافہ
6بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 25ہزار سے زائد مریض رپورٹ
لاہور ( ہیلتھ رپورٹر )لاہور سمیت پنجاب بھر میں ، سپر فلو ، انفلوائنزا اور وائرل انفیکشنز کے مریض بدستور سامنے آ رہے ہیں ، فلو، کھانسی، چیسٹ انفیکشن ، نمونیا اور بخار کے مریضوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے ،گزشتہ ایک ہفتے میں لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 25 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ،میو ہسپتال میں گزشتہ ایک ہفتہ میں7 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ، جناح ہسپتال میں 6 ہزار سے زائد جبکہ سروسز ہسپتال میں 5 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ،جنرل ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال 3\'3 ہزار سے زائد جبکہ گنگارام ہسپتال میں بھی 25 سو سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ،طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپر فلو کی علامات میں نزلہ، زکام، کھانسی، تیز بخار اور سانس میں دشواری شامل ہیں بچوں اور بزرگوں میں نمونیا کیسز میں بھی اضافہ جاری ہے ،کمزور قوتِ مدافعت والے افراد وائرل انفیکشن سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ،بچے ، بزرگ، حاملہ خواتین اور دائمی امراض کے مریض ہائی رسک پر ہیں ۔جبکہ طبی ماہرین کی ماسک کے استعمال اور فلو ویکسین اور نمونیا ویکسین کے استعمال کی تلقین کی ہے ۔