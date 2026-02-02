صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلو، کھانسی، نمونیا ،بخار کے مریضوں میں مسلسل اضافہ

  • لاہور
فلو، کھانسی، نمونیا ،بخار کے مریضوں میں مسلسل اضافہ

6بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 25ہزار سے زائد مریض رپورٹ

لاہور ( ہیلتھ رپورٹر )لاہور سمیت پنجاب بھر میں ، سپر فلو ، انفلوائنزا اور وائرل انفیکشنز کے مریض بدستور سامنے آ رہے ہیں ، فلو، کھانسی، چیسٹ انفیکشن ، نمونیا اور بخار کے مریضوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے ،گزشتہ ایک ہفتے میں لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 25 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ،میو ہسپتال میں گزشتہ ایک ہفتہ میں7 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ، جناح ہسپتال میں 6 ہزار سے زائد جبکہ سروسز ہسپتال میں 5 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ،جنرل ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال 3\'3 ہزار سے زائد جبکہ گنگارام ہسپتال میں بھی 25 سو سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ،طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپر فلو کی علامات میں نزلہ، زکام، کھانسی، تیز بخار اور سانس میں دشواری شامل ہیں بچوں اور بزرگوں میں نمونیا کیسز میں بھی اضافہ جاری ہے ،کمزور قوتِ مدافعت والے افراد وائرل انفیکشن سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ،بچے ، بزرگ، حاملہ خواتین اور دائمی امراض کے مریض ہائی رسک پر ہیں ۔جبکہ طبی ماہرین کی ماسک کے استعمال اور فلو ویکسین اور نمونیا ویکسین کے استعمال کی تلقین کی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

نجی سکولوں کا مخصوص دکانوں سے کتب یونیفارم خریدنے کیلئے دبائو کارروائی ٹھپ ہوگئی

عبدالرحمن الیون نے کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا

91جنوبی گلبرگ ٹاؤن کے رہائشیوں کا سہولتیں نہ ملنے پر احتجاج

ضلع بھر میں گرجاگھروں کی سیکورٹی کے سخت انتظامات

ڈی سی خوشاب کا رات گئے بیوٹیفکیشن منصوبے کے کام کا معائنہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین بھاگٹانوالہ میں سائنسی نمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر