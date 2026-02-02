ڈی ڈبلیو پی گروپ کے ملازمین کیلئے کرکٹ ٹورنامنٹ
مقصد ملازمین کی صحت و تندرستی ، ٹیم ورک کے کلچر کو فروغ دینا
لاہور(سٹاف رپورٹر) پاکستان کے نمایاں کاروباری گروپس میں سے ایک، ڈی ڈبلیو پی گروپ نے لاہور میں اپنے ملازمین کے لیے بین الاداراتی کرکٹ ٹورنامنٹ کا کامیاب انعقاد کیا، جس کا مقصد ملازمین کی شمولیت، صحت و تندرستی اور مضبوط ٹیم ورک کے کلچر کو فروغ دینا تھا۔اس ٹورنامنٹ میں ڈی ڈبلیو پی گروپ کے مختلف بزنس یونٹس سے تعلق رکھنے والی ٹیموں نے شرکت کی۔ دوستانہ مگر مسابقتی ماحول میں کھیلے جانے والے اس ایونٹ نے ملازمین کو کام کی جگہ سے ہٹ کر ایک دوسرے سے جڑنے کا موقع فراہم کیا، جس سے باہمی تعاون، ہم آہنگی اور صحت مند مقابلے کو فروغ ملا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی ڈبلیو پی گروپ کے نمائندوں نے کہا کہ اس نوعیت کی سپورٹس سرگرمیاں ادارے کی پیپل فرسٹ حکمتِ عملی کا اہم حصہ ہیں۔ ایک ترجمان نے کہا،ڈی ڈبلیو پی گروپ میں ہم اپنے ملازمین کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے کرکٹ ٹورنامنٹس نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ مختلف ٹیموں کے درمیان تعلقات کو بھی مضبوط کرتے ہیں، جو ہماری کامیابی کے پیچھے کارفرما اتحاد اور مشترکہ مقصد کی عکاسی کرتا ہے ۔