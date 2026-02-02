صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ڈبلیو پی گروپ کے ملازمین کیلئے کرکٹ ٹورنامنٹ

  • لاہور
ڈی ڈبلیو پی گروپ کے ملازمین کیلئے کرکٹ ٹورنامنٹ

مقصد ملازمین کی صحت و تندرستی ، ٹیم ورک کے کلچر کو فروغ دینا

لاہور(سٹاف رپورٹر) پاکستان کے نمایاں کاروباری گروپس میں سے ایک، ڈی ڈبلیو پی گروپ نے لاہور میں اپنے ملازمین کے لیے بین الاداراتی کرکٹ ٹورنامنٹ کا کامیاب انعقاد کیا، جس کا مقصد ملازمین کی شمولیت، صحت و تندرستی اور مضبوط ٹیم ورک کے کلچر کو فروغ دینا تھا۔اس ٹورنامنٹ میں ڈی ڈبلیو پی گروپ کے مختلف بزنس یونٹس سے تعلق رکھنے والی ٹیموں نے شرکت کی۔ دوستانہ مگر مسابقتی ماحول میں کھیلے جانے والے اس ایونٹ نے ملازمین کو کام کی جگہ سے ہٹ کر ایک دوسرے سے جڑنے کا موقع فراہم کیا، جس سے باہمی تعاون، ہم آہنگی اور صحت مند مقابلے کو فروغ ملا۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی ڈبلیو پی گروپ کے نمائندوں نے کہا کہ اس نوعیت کی سپورٹس سرگرمیاں ادارے کی پیپل فرسٹ حکمتِ عملی کا اہم حصہ ہیں۔ ایک ترجمان نے کہا،ڈی ڈبلیو پی گروپ میں ہم اپنے ملازمین کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے کرکٹ ٹورنامنٹس نہ صرف جسمانی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ مختلف ٹیموں کے درمیان تعلقات کو بھی مضبوط کرتے ہیں، جو ہماری کامیابی کے پیچھے کارفرما اتحاد اور مشترکہ مقصد کی عکاسی کرتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پولیو مہم کی کامیابی کیلئے حکمت عملی تیار

لائن توڑ کر عارضی طور پر ڈیم سے شہریوں کو مہنگے داموں پانی بیچنے کا انکشاف

سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کوتنہا نہیں چھوڑینگے ،خالد مقبول

سندھ اسمبلی عالمی پارلیمانی کانفرنس کی میزبانی کرے گی

کراچی بچاؤ تحریک کا گجر نالاکے متاثرین کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ

بھارت خطے میں امن کا دشمن ہے ،بلال سلیم قادری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر