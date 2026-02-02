دہلی دروازہ کے قریب کپڑوں کی دکان میں آتشزدگی
بہنی روڈ کے علاقے میں واقع ایک فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی
لاہور (کرائم رپورٹر)اندرون لاہور دہلی دروازہ کے قریب ایک کپڑوں کی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں دکان میں موجود سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ریسکیو 1122 کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے واقعہ میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی بنیادی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے ، جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔دریں اثنا مرال مری روڈ نزد بہنی روڈ کے علاقے میں واقع ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق آگ فیکٹری میں پڑے ربڑ کے مٹیریل میں لگی۔ریسکیو فائر فائٹرز آگ بجھانے کے عمل میں مصروف رہے ، جبکہ واقعہ کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔