پراپرٹی اونر شپ کیخلاف سماعت ڈی سی ریکارڈ سمیت طلب
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ میں ڈی سی قصور کے قبضے ختم کرانے کے فیصلے پر عملدرآمدنہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔۔۔
، جسٹس رضا قریشی نے پراپرٹی اونر شپ آرڈیننس کیخلاف درخواست پرڈی سی قصور کو کل ریکارڈ سمیت طلب کرلیا۔درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ متنازعہ پراپرٹی معاملات سول کورٹ میں زیر سماعت ہیں ،عدالت نے اسکے حق میں حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے۔ اسکے باوجود ڈی سی نے اراضی کا قبضہ ختم کرانے کا حکم دیدیا۔ عدالت احکامات کالعدم قرار دیکر ڈی سی ودیگرذمہ داروں کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے ۔