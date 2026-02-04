دہشتگردی کے خلاف قوم ریاست کے ساتھ کھڑی :مرکزی مسلم لیگ
لاہور (سیاسی نمائندہ)مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو نے کہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں ضروری ہے۔۔۔
کہ ہم قوم کو متحد کریں ،دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لئے قوم ریاست کے ساتھ کھڑی ہے ، کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، صحافیوں کے حقوق کے لئے نومنتخب باڈی اپنی تمام تر ذمہ داریاں ادا کرے گی ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سنٹرل میڈیا سیل میں کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کی منتخب باڈی کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔