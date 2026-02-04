صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8 فروری کو یوم سیاہ منایاجائیگا:جے یو آئی

  • لاہور
8 فروری کو یوم سیاہ منایاجائیگا:جے یو آئی

لاہور (سیاسی نمائندہ) جے یو آئی پنجاب 8 فروری کو یوم سیاہ منائے گی۔ اس سلسلے میں یوم سیاہ کنونشن 8 فروری کو دارالعلوم مدنیہ ملتان روڈ لاہور میں ہوگا۔۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار ترجمان جے یو آئی پنجاب حافظ غضنفر عزیز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ کنونشن کے مہمان خصوصی مرکزی ڈیجیٹل میڈیا کوآرڈینیٹر انجینئر ضیاء الرحمن ہوں گے ، جعلی اور دھاندلی زدہ انتخابات کے دوسال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منایا جائے گا، عوام کو ووٹ کا حق ملنے تک جدوجہد جاری رہے گی جبکہ موجودہ اسمبلی جعلی ہے اور موجودہ حکمران مینڈیٹ کے بغیر عوام پر مسلط ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

فائر سیفٹی کی خلاف ورزی پر صدر کی دو مارکیٹیں سربمہر،200سے زائد دکانیں بند

تمام ڈویژنز میں 10مراکز امتیاز قائم ہونگے ،وزیراعلیٰ

اگر وزیراعظم گھر نہیں جارہے تو میں بھی نہیں جارہا، میئر

کوئی بچہ ویکسی نیشن سے محروم نہ رہے ،کمشنر کی ہدایت

غیرتسلی بخش کارکردگی پرجواب طلبی ہوگی،آئی جی

سیاسی قیادت کے خلاف مقدمات بزدلانہ ،سیف الدین

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر