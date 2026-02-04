8 فروری کو یوم سیاہ منایاجائیگا:جے یو آئی
لاہور (سیاسی نمائندہ) جے یو آئی پنجاب 8 فروری کو یوم سیاہ منائے گی۔ اس سلسلے میں یوم سیاہ کنونشن 8 فروری کو دارالعلوم مدنیہ ملتان روڈ لاہور میں ہوگا۔۔۔۔
ان خیالات کا اظہار ترجمان جے یو آئی پنجاب حافظ غضنفر عزیز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ کنونشن کے مہمان خصوصی مرکزی ڈیجیٹل میڈیا کوآرڈینیٹر انجینئر ضیاء الرحمن ہوں گے ، جعلی اور دھاندلی زدہ انتخابات کے دوسال مکمل ہونے پر یوم سیاہ منایا جائے گا، عوام کو ووٹ کا حق ملنے تک جدوجہد جاری رہے گی جبکہ موجودہ اسمبلی جعلی ہے اور موجودہ حکمران مینڈیٹ کے بغیر عوام پر مسلط ہیں۔