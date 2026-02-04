پیپلزپارٹی کے رہنماؤں کی خاتون اول آصفہ بھٹو کو سالگرہ پر مبارکباد
لاہور (سپیشل رپور ٹر)سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ اور ۔۔۔
سیکرٹری اطلاعات شہزاد سعید چیمہ نے خاتونِ اول آصفہ بھٹو زرداری کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری ہماری نوجوان نسل کے لیے جدوجہد، حوصلے اور استقامت کی روشن مثال ہیں۔راجہ پرویز اشرف نے اپنے پیغام میں کہا کہ خاتونِ اول اپنی عظیم والدہ بے نظیر بھٹو کی طرح پارلیمنٹ کے اندر اور باہر پسماندہ طبقات کی مؤثر آواز بن چکی ہیں۔