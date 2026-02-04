صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلزپارٹی کے رہنماؤں کی خاتون اول آصفہ بھٹو کو سالگرہ پر مبارکباد

  • لاہور
پیپلزپارٹی کے رہنماؤں کی خاتون اول آصفہ بھٹو کو سالگرہ پر مبارکباد

لاہور (سپیشل رپور ٹر)سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سید حسن مرتضیٰ اور ۔۔۔

سیکرٹری اطلاعات شہزاد سعید چیمہ نے خاتونِ اول آصفہ بھٹو زرداری کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری ہماری نوجوان نسل کے لیے جدوجہد، حوصلے اور استقامت کی روشن مثال ہیں۔راجہ پرویز اشرف نے اپنے پیغام میں کہا کہ خاتونِ اول اپنی عظیم والدہ بے نظیر بھٹو کی طرح پارلیمنٹ کے اندر اور باہر پسماندہ طبقات کی مؤثر آواز بن چکی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری سکولوں کی کونسلوں کو فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر