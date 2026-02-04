ماڈل سکول ریٹیگن روڈ میں فلاحی تقریب
لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول ریٹیگن روڈ لاہور میں فلاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ۔پرنسپل سید عبدالواحد اور۔۔۔
انتظامیہ کی جانب سے مستحق طلبہ میں یونیفارمز کی تقسیم تمام جماعتوں سے منتخب مستحق طلبہ کو سکول یونیفارم فراہم کی گئی،تقریب کے مہمانِ خصوصی میاں مرغوب احمد، میاں امجد حسین بلو، میاں اکرم اور عبدالمجید احسن تھے ،مہمانانِ خصوصی نے طلبہ میں یونیفارمز تقسیم کیں،تعلیمی فروغ کے لیے ایسے فلاحی اقدامات کو سراہا گیا،تقریب کا مقصد مستحق طلبہ کی حوصلہ افزائی اور تعلیم سے وابستگی بڑھاناتعلیم دوستی اور سماجی ذمہ داری کا پیغام میڈیا کے ذریعے عام کیا گیا۔