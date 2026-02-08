بسنت پر شہریوں کامیٹرو ٹرین کا مفت سفر، سہولیات فراہمی کوسراہا
لاہور (اے پی پی)بسنت فیسٹیول کے دوسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے پنجاب حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی۔۔۔
مفت ٹرانسپورٹ سہولیات سے بھرپور استفادہ کیا،بسنت پر میٹرو ٹرین کے مفت سفر اور رنگ برنگی پتنگوں کے مناظر سے شہری لطف اندوز ہوتے رہے ۔ مسافروں نے مفت سفری سہولت کو عوام دوست اقدام قرار دیااورمفت ٹرانسپورٹ سہولیات فراہمی پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ مسافروں نے اس امید کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی عوامی تہواروں اور خصوصی مواقع پر اسی طرح سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ شہری بلا خوف و خطر اور آسانی سے تقریبات میں شرکت کر سکیں۔بسنت پر ملک بھر سے لوگوں لاہور آئے اس سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا ۔