صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو مہم پرجائزہ اجلاس ،چورانوے فیصد ہدف مکمل

  • لاہور
پولیو مہم پرجائزہ اجلاس ،چورانوے فیصد ہدف مکمل

کیچ اپ ڈیز میں رہ جانیوالے اور بسنت پر آئے مہمان بچوں کی ویکسی نیشن کا حکم

لاہور (آن لائن) وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیرو پولیومشن کے تحت ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن (ر)علی اعجاز نے پانچ روزہ انسدادِ پولیو مہم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ مہم کے دوران اب تک اکیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلا کر چورانوے فیصد ہدف مکمل کر لیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کیچ اپ ڈیز میں رہ جانے والے بچوں اور بسنت پر آنے والے مہمان بچوں کی ویکسی نیشن یقینی بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے افسروں کو فیلڈ مانیٹرنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کا خاتمہ قومی فریضہ ہے جس کے لیے شہریوں کا تعاون ناگزیر ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ شہری پر پریشان

میپکو:بہاولپور میں سپیشل کریش مینٹی نینس، سٹاف کی چیکنگ

تعلیمی بورڈز میں امتحانی نظام کی تاریخی اصلاحات منظور

40فٹ گہرے کنویں میں گرنے والی بچی کو بچا لیا گیا

بوریوالا:بی آئی ایس پی کی رقوم میں غیر قانونی کٹوتیاں

دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائیگا، ن لیگی رہنما

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل