پولیو مہم پرجائزہ اجلاس ،چورانوے فیصد ہدف مکمل
کیچ اپ ڈیز میں رہ جانیوالے اور بسنت پر آئے مہمان بچوں کی ویکسی نیشن کا حکم
لاہور (آن لائن) وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیرو پولیومشن کے تحت ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن (ر)علی اعجاز نے پانچ روزہ انسدادِ پولیو مہم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ مہم کے دوران اب تک اکیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلا کر چورانوے فیصد ہدف مکمل کر لیا گیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کیچ اپ ڈیز میں رہ جانے والے بچوں اور بسنت پر آنے والے مہمان بچوں کی ویکسی نیشن یقینی بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے افسروں کو فیلڈ مانیٹرنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کا خاتمہ قومی فریضہ ہے جس کے لیے شہریوں کا تعاون ناگزیر ہے ۔