جے یو آئی پنجاب کا آج پہیہ جام ہڑتال کی حمایت کا اعلان
صوبہ بھر میں طے شدہ پروگرام منسوخ، میدان میں نکلیں:مولانا صفی اللہ
لاہور (سیاسی نمائندہ)جے یوآئی پنجاب کے قائم مقام امیر مولانا صفی اللہ اور سیکرٹری جنرل حافظ نصیر احرار نے بھی آج 8 فروری کو انتخابی دھاندلی کیخلاف ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے ۔ انہوں نے کہا دھاندلی زدہ انتخابات، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور آئین و قانون سے متصادم اقدامات نے عوام کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے ، مشترکہ جدوجہد وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ اس حوالے سے جے یو آئی نے پنجاب بھر میں طے شدہ پروگرامات کی منسوخی کا فیصلہ کیا ہے ۔ مولانا صفی اللہ نے کہا جمہوری حقوق کے تحفظ اور عوام کی آواز بلند کرنے کیلئے یہ اعلان مؤثر اور پُرامن احتجاج ہے جس میں جے یو آئی پنجاب بھرپور شرکت کرے گی۔جے یو آئی رہنماؤں نے کہا موجودہ حالات میں صرف بیانات سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ انہوں نے کارکنوں اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ آ ج ہڑتال میں شریک ہو کر انتخابی دھاندلی اور عوام دشمن پالیسیوں کیخلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اس فیصلے کا اعلان صوبائی ترجمان جے یو آئی پنجاب حافظ غضنفر عزیز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ صوبائی ترجمان نے مزید کہا اس موقع پر ریاستی ادارے احتجاج کو دبانے اور اپوزیشن جماعتوں کے کارکنوں کو گرفتار کرنے سے باز رہیں۔