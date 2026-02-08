الحمرالٹریری فیسٹیول :مختلف سیشنز،ماہرین کااظہار خیال
لاہور (آن لائن)لاہور آرٹس کونسل الحمرا میں جاری لاہور لٹریری فیسٹیول (ایل ایل ایف)کے دوسرے روز مختلف سیشنز ہوئے۔۔
، نامورماہرین نے اظہار خیال ۔ دوسرے روز کا آغاز دن 11بجے الحمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کی ستار پرفارمنس سے ہوا۔‘‘اُردو ادب نئی کروٹ لے رہا ہے ’’ میں اورنگزیب نیازی، رحمان فارس ،نوین روما ،صوفیہ بیدار اظہار خیال کیا۔‘‘ثقافتی تنہائی کا استعارہ’’(سرائیکی زبان کی انقلابی شاعری)پر رفعت عباس، رفاقت بلوچ، رانا محبوب نے گفتگو کی۔ لٹریری فیسٹیول کے دوسرے روز’’ڈیٹنگ آئیڈینٹٹیز‘‘کے موضوع پر اہم سیشن ہوا۔جس میں رابن لین فاکس، کاملہ شمسی، ارینہ بوکو ا، سلیمہ اکرام اور ایلس رسل نے اظہارِ خیال کیا۔امرسیو رائٹنگ (نئے اندازِ مشاہدہ)پر خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔بھارت:پانچ ہزار سالہ تاریخ پرانڈرے ٹرسکے کا لیکچر ہوا، جنوبی ایشیائی تاریخ کے ماہر محبوب حسین، ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز پنجاب یونیورسٹی نے بھی اسی موضوع پر اظہار خیال کیا۔ فیسٹیول میں فکری اعتبار سے اہم سیشن بھی ہوا ۔عالمی شہرت یافتہ مصنفہ کامیلا شمسی نے شرکت کی جبکہ انکے ساتھ مکالمہ جین میریٹ، برطانوی ہائی کمشنر نے کیا۔ گفتگو نہایت سنجیدہ، مدلل اور عصرِ حاضر کے سیاسی و سماجی تناظر سے جڑی ہوئی تھی۔
کامیلا شمسی نے خیالات کا اظہار کرتے کہا کہ سیاست کو محض اقتدار، پالیسی یا ریاستی فیصلوں تک محدود کرنا دراصل طاقت کے اصل اثرات کو نظرانداز کرنے کے مترادف ہے ۔ انکے مطابق اقتدار کا سب سے گہرا اثر انسانی رشتوں، دوستیوں، اجتماعی یادداشت اور اخلاقی انتخاب پر پڑتا ہے ، طاقت کے قریب آنے والا فرد آہستہ آہستہ اپنے ماضی، اپنے فیصلوں اور اپنی اقدار کو نئے سیاسی تقاضوں کے مطابق دیکھنے لگتا ہے ،سیشن میں اس پہلو پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ کس طرح اقتدار انسان کو اپنے اعمال کے جواز کے لیے نئی اخلاقیات تشکیل دینے پر مجبور کرتا ہے ، وہ فیصلے جو کبھی ناقابلِ قبول سمجھے جاتے تھے ، طاقت کے دائرے میں داخل ہوتے ہی’’ضروری‘‘اور’’ناگزیر‘‘قرار دیے جانے لگتے ہیں۔ اس عمل سے نا صرف سچ اور یادداشت مسخ ہوتی ہے بلکہ دوستیوں اور انسانی تعلقات میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔مکالمے کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ The Private Life of Power کسی ایک طبقے یا سیاست دانوں پر تنقید تک محدود کتاب نہیں، بلکہ یہ ہر اُس فرد کے لیے فکری آئینہ ہے جو کسی بھی سطح پر اختیار، اثر و رسوخ یا فیصلہ سازی سے وابستہ ہے ۔ یہ کتاب قاری کو یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر اختیار ہمیں مل جائے تو کیا ہم واقعی مختلف رہیں گے ، یا طاقت ہمیں بھی خاموشی سے بدل دے گی؟شرکا کی بڑی تعداد نے سیشن میں شرکت کی اور سوال و جواب کے مرحلے میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔