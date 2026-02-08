صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت پرلیسکو کی فیلڈ ٹیموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت

  • لاہور
لیسکو چیف کابسنت پربجلی فراہمی، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے انتظامات کا جائزہ

لاہور (آن لائن)چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر رمضان بٹ نے بسنت کے دوران بجلی کی تنصیبات اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کیلئے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ لیسکو چیف نے ہیڈ کوارٹر میں قائم (پی ڈی سی)مرکزی کنٹرول روم اور داتا دربار کنٹرول روم سمیت بجلی کی بلا تعطل فراہمی، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور فیلڈ ٹیموں کی مانیٹرنگ کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ بعد ازاں انہوں نے تھرڈ سرکل، فرسٹ سرکل، شیرا والا گرڈ سٹیشن سمیت فورٹ گرڈ سٹیشن اور میکلوڈ روڈ کا بھی دورہ کیا، جہاں بجلی تنصیبات اور دیگر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ افسروں کو ہدایت کی گئی کہ بسنت کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کیلئے فیلڈ ٹیمیں چوبیس گھنٹے الرٹ رہیں۔ انہوں نے صارفین سے اپیل کی کہ بجلی کی تاروں میں الجھی پتنگوں کو اتارنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے نا صرف آپکی جان کو خطرہ ہے بلکہ ترسیلی نظام کو بھی نقصان پہنچتا ہے ۔ اپنے بچوں کو بھی برقی تنصیبات سے دور رکھیں۔ مختلف علاقوں کے دورے پر لیسکوچیف کے ہمراہ کسٹمر ڈائریکٹر سروسز عباس علی، چیف انجینئر پی این ڈی فیصل زکریا، ایس ای تھرڈ سرکل عمر بلال ، فیضان بٹ، ایس ای فرسٹ سرکل مزمل ایس ای اور ایکسین میکلوڈ روڈ بھی موجود تھے ۔

 

 

 

