ٹی ایل سی انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ کا جشن بہارا ں بسنت فیسٹیول
اہم شخصیات کی شرکت،پیف سکالرشپس سمیت طلبہ کو تعریفی اسناد ، شیلڈز تقسیم
لاہور(آن لائن)ٹی ایل سی نرسنگ انسٹیٹیوٹ کے زیرِ اہتمام بہار کی آمد کے سلسلے میں ’’جشن بہارا ں بسنت فیسٹیول‘‘ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں طلبہ، فیکلٹی ممبران اور ممتاز سماجی، سیاسی و کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔کیمپس کو بسنت کی روایتی علامتوں رنگ برنگی پتنگوں، جھنڈیوں اور دیدہ زیب آرائش سے سجایا گیا ۔ طلبہ نے جیولری، کھانے پینے کی اشیااور دیگر تخلیقی مصنوعات سمیت خصوصی کائٹ سٹالز لگائے ، طلبہ کی تخلیقی کاوشوں اور کو حاضرین نے خوب سراہا۔ مہمانانِ خصوصی سی ای او ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا اور چیف آپریٹنگ آفیسر جمیل ملک نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا، طلبہ سے تبادلہ خیال کیا اور انکی محنت و صلاحیتوں کو قابلِ تحسین قرار دیا۔اسی موقع پر پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ (PEEF)کے تحت مستحق اور نمایاں کارکردگی کے حامل طلبہ کوسکالرشپ چیکس تقسیم کیے گئے ۔ فیسٹیول کے کامیاب انعقاد میں ڈاکٹر صبا عامر، ڈاکٹر ثمینہ ، ڈاکٹر فخر فرید اور چودھری اورنگزیب نے کلیدی کردار ادا کیا۔ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا نے خطا ب میں کہا ثقافتی و تعلیمی سرگرمیاں نوجوانوں کی ہمہ جہت شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے بسنت بحالی کوخوش آئند قرار دیا۔تقریب کے اختتام پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پرطلبہ، سٹالز منتظمین اور نمایاں خدمات انجام دینے والوں کوتعریفی اسناد اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔