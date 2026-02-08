صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ننکانہ :بچے کی مبینہ غیر قانونی حراست،عدالت کارہائی کا حکم

  • لاہور
ننکانہ :بچے کی مبینہ غیر قانونی حراست،عدالت کارہائی کا حکم

پولیس نے 4لاکھ رشوت نہ دینے پر چوری کے کیسز میں نامز دکیا:لواحقین

 ننکانہ صاحب (خبر نگار)ننکانہ صاحب میں کمسن بچے کی مبینہ غیر قانونی حراست، تشدد اور رشوت طلبی نے پولیس نظام پر سوالات کھڑے کر دئیے ۔ عدالت نے بچے کو رہا کرنے کا حکم دیا، جبکہ شہریوں اور متاثرہ خاندان نے تھانہ سٹی کے اہلکاروں پر سنگین الزامات اور مبینہ ٹاؤٹ مافیا کی سرگرمیوں کی نشاندہی کی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی میں 14 سالہ امیر حمزہ کے مبینہ غیر قانونی حراست اور جسمانی تشدد کا معاملہ سامنے آیا ہے ۔ متاثرہ خاندان کے مطابق ایس ایچ او رائے سعدی احمد اور دیگر اہلکاروں نے بچے کو چار روز تک حبسِ بے جا میں رکھا اور دورانِ حراست تشدد اور گالم گلوچ کا نشانہ بنایا۔اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے چار لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا، اور رقم نہ دینے پر بچے کو پہلے سے درج دو چوری کے مقدمات میں نامزد کر دیا گیا۔ مبینہ طور پر پولیس ریکارڈ میں خود ساختہ ریکوری بھی شامل کی گئی۔ عدالت نے کیس کا جائزہ لینے کے بعد کمسن بچے کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔مقامی شہریوں اور سماجی حلقوں نے الزام لگایا ہے کہ تھانہ سٹی ننکانہ صاحب میں مبینہ طور پر ٹاؤٹ مافیا سرگرم ہے اور ملی بھگت کے ذریعے شریف شہریوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گوجرہ:ناقص صورتحال پر ٹھیکیداروں کو 4 لاکھ روپے جرمانہ

ویسٹ کلیکشن پوائنٹس نہ صاف کرنے پر ٹھیکیداروں کو جرمانے کا حکم

بچیانہ میں ریسکیو 1122 سٹیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

شورکوٹ : 35 سالہ نوجوان بس کے نیچے آکرجاں بحق

گھر کا دروازہ کھلا رہنے پر قیمتی سامان چوری

ٹھیکریوالا میں معمولی تکرار پر فائرنگ، نوجوان جاں بحق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل