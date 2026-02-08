ننکانہ :بچے کی مبینہ غیر قانونی حراست،عدالت کارہائی کا حکم
پولیس نے 4لاکھ رشوت نہ دینے پر چوری کے کیسز میں نامز دکیا:لواحقین
ننکانہ صاحب (خبر نگار)ننکانہ صاحب میں کمسن بچے کی مبینہ غیر قانونی حراست، تشدد اور رشوت طلبی نے پولیس نظام پر سوالات کھڑے کر دئیے ۔ عدالت نے بچے کو رہا کرنے کا حکم دیا، جبکہ شہریوں اور متاثرہ خاندان نے تھانہ سٹی کے اہلکاروں پر سنگین الزامات اور مبینہ ٹاؤٹ مافیا کی سرگرمیوں کی نشاندہی کی ہے ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی میں 14 سالہ امیر حمزہ کے مبینہ غیر قانونی حراست اور جسمانی تشدد کا معاملہ سامنے آیا ہے ۔ متاثرہ خاندان کے مطابق ایس ایچ او رائے سعدی احمد اور دیگر اہلکاروں نے بچے کو چار روز تک حبسِ بے جا میں رکھا اور دورانِ حراست تشدد اور گالم گلوچ کا نشانہ بنایا۔اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے چار لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا، اور رقم نہ دینے پر بچے کو پہلے سے درج دو چوری کے مقدمات میں نامزد کر دیا گیا۔ مبینہ طور پر پولیس ریکارڈ میں خود ساختہ ریکوری بھی شامل کی گئی۔ عدالت نے کیس کا جائزہ لینے کے بعد کمسن بچے کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔مقامی شہریوں اور سماجی حلقوں نے الزام لگایا ہے کہ تھانہ سٹی ننکانہ صاحب میں مبینہ طور پر ٹاؤٹ مافیا سرگرم ہے اور ملی بھگت کے ذریعے شریف شہریوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے ۔