دہشتگردوں کا کوئی دین ،مذہب نہیں ہوتا:علائوالدین

  • لاہور
دہشتگردوں کا کوئی دین ،مذہب نہیں ہوتا:علائوالدین

ناسو ر کو جڑ سے اکھاڑکرامن،سکون کا خواب شرمندہ تعبیر ہوسکتا ہے

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب شکایت سیل ومانیٹرنگ انسپکشن ٹیم کے چیئرپرسن بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین نے کہاہے کہ دہشت گردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہوتا ۔یہ مذموم مقاصد کے حصول کیلئے عدم استحکام پھیلا کر عوام کی جانوں کے درپے ہیں دہشت گردی کے ناسو ر کو جڑ سے اکھاڑ کرہی حقیقی تبدیلی،امن،سکون کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جاسکتا ہے ۔ پاکستان خودمختاری کیساتھ ساتھ معاشی طور پر مضبوطی کی طرف جارہا ہے ۔ملک دشمن عناصر کو یہ عمل بھی ہضم نہیں ہورہا ، حکومت اندرونی ا ور بیرونی دشمنوں کو کسی صورت بھی رعایت نہیں دیگی اور قیام امن تک چین سے نہیں بیٹھے گی کیونکہ مضبوط اور محفوظ پاکستان کی بدولت ہی پاک وطن کا ایک ایک شہری سکھ اور چین سے جی سکتا ہے ۔ ان خیالات کااظہارانہوں نے مسلم لیگی رہنما قمر اقبال ڈار اور مسلم لیگ (ن) خواتین ونگ کی ضلعی صدر بینش قمر ڈار کی رہائشگاہ پر ظہرانہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پرجی ایم ستھراپنجاب محمدوسیم وڑائچ،تحصیل مانیٹرنگ آفیسر شعیب گیلانی،عثمان راجپوت ،لیگی رہنما رانا خلیل گادھی،طارق محمود ڈار،امین ڈار،ناصربٹ،اعتبار بٹ ودیگر بھی موجودتھے ۔

 

