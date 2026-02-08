برطانوی شہری سے 5 بچوں کی حوالگی کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں برطانوی شہری سے 5 بچوں کی حوالگی کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر ۔۔۔
،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ 11 فروری کوسماعت کرے گا۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے ۔وفاقی حکومت ودیگر کو فریق بناکردرخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نعمان، بسمہ، حنا، محمد اور اذلان برطانوی شہری ہیں، پانچوں بچے پنجاب پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں ہیں، بچوں کے والدین عرفان شریف اور بینش بتول قتل کیس میں برطانیہ میں گرفتار ہیں، تحویل بارے برطانوی عدالت کا فیصلہ موجود ہے ۔ عالمی قوانین کے تحت پانچوں بچوں کی کسٹڈی نہیں دی جارہی،عدالت بچوں کو بازیاب کرواکر حوالے کرنے کا حکم دے ۔