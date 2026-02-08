صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی شہری سے 5 بچوں کی حوالگی کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر

  • لاہور
برطانوی شہری سے 5 بچوں کی حوالگی کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں برطانوی شہری سے 5 بچوں کی حوالگی کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر ۔۔۔

،جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ 11 فروری کوسماعت کرے گا۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے ۔وفاقی حکومت ودیگر کو فریق بناکردرخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نعمان، بسمہ، حنا، محمد اور اذلان برطانوی شہری ہیں، پانچوں بچے پنجاب پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں ہیں، بچوں کے والدین عرفان شریف اور بینش بتول قتل کیس میں برطانیہ میں گرفتار ہیں، تحویل بارے برطانوی عدالت کا فیصلہ موجود ہے ۔ عالمی قوانین کے تحت پانچوں بچوں کی کسٹڈی نہیں دی جارہی،عدالت بچوں کو بازیاب کرواکر حوالے کرنے کا حکم دے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گوجرہ:ناقص صورتحال پر ٹھیکیداروں کو 4 لاکھ روپے جرمانہ

ویسٹ کلیکشن پوائنٹس نہ صاف کرنے پر ٹھیکیداروں کو جرمانے کا حکم

بچیانہ میں ریسکیو 1122 سٹیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

شورکوٹ : 35 سالہ نوجوان بس کے نیچے آکرجاں بحق

گھر کا دروازہ کھلا رہنے پر قیمتی سامان چوری

ٹھیکریوالا میں معمولی تکرار پر فائرنگ، نوجوان جاں بحق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل