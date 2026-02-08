افکارِ قائد اور قومی ترقی پر کانفرنس 10فروری سے شروع
لاہور (آن لائن)ادارئہ نظریئہ پاکستان کے زیراہتمام 18ویں سالانہ سہ روزہ نظریئہ پاکستان کانفرنس کا آغاز 10 فروری سے۔۔۔
ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں ہو رہا ہے ۔ کارکنان تحریک پاکستان سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندہ وفود بالخصوص اساتذئہ کرام شرکت کرینگے ۔ قومی یکجہتی کی مظہر کانفرنس کا کلیدی موضوع افکارِ قائداعظمؒ اور قومی تعمیر وترقی ہے ۔ کانفرنس میں 9نشستیں ہونگی مختلف موضوعات پر 12 گروہی مباحث کا انعقاد بھی کیا جائے گا ۔