افکارِ قائد اور قومی ترقی پر کانفرنس 10فروری سے شروع

  • لاہور
لاہور (آن لائن)ادارئہ نظریئہ پاکستان کے زیراہتمام 18ویں سالانہ سہ روزہ نظریئہ پاکستان کانفرنس کا آغاز 10 فروری سے۔۔۔

 ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں ہو رہا ہے ۔ کارکنان تحریک پاکستان سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے نمائندہ وفود بالخصوص اساتذئہ کرام شرکت کرینگے ۔ قومی یکجہتی کی مظہر کانفرنس کا کلیدی موضوع افکارِ قائداعظمؒ اور قومی تعمیر وترقی ہے ۔ کانفرنس میں 9نشستیں ہونگی مختلف موضوعات پر 12 گروہی مباحث کا انعقاد بھی کیا جائے گا ۔ 

 

