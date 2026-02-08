صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانیت کے دشمن قرارواقعی سزا کے مستحق ہیں:خاکسار تحریک

  • لاہور
انسانیت کے دشمن قرارواقعی سزا کے مستحق ہیں:خاکسار تحریک

لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )خاکسار تحریک کے مرکزی قائد قاسم الکریم اور مرکزی سالار نشرواشاعت طاہراقبال خان نے۔۔۔

 کہا ہے کہ پاک سرزمین کوانسانیت کے دشمنوں کیلئے جہنم بنادینگے ۔ انسانیت کے دشمن قرارواقعی سزا کے مستحق ہیں۔دوران عبادت نہتے اور بیگناہ نمازیوں کو شہید کرنا کہاں کی انسانیت اوراخلاقیات ہے ۔ افواج پاکستان کے شیردل جانباز فتنہ الہند خوارج کی نابودی کیلئے سربکف ہیں۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکہ انتہائی قابل مذمت ہے ۔وہ اجلاس سے خطاب کررہے تھے ۔ انہوں نے کہاخاکسار تحریک غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہے ۔اللہ تعالی ٰشہدا کی کامل مغفرت اورپسماندگا ن کو صبر جمیل عطا فرمائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ و علما کا امن دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے کا عزم

بسنت کیلئے لاہور جانیوالوں کا ٹرینوں‘ بسوں میں رش

سیالکوٹ:گیس پریشر زیادہ ہونے سے نالے میں دھماکہ ، خوف وہراس

حافظ آباد :مساجد ‘ امام بارگاہوں ‘گرجا گھروں کی سکیورٹی سخت

گجرات شہر کو بارشوں میں ڈوبنے سے بجانے کیلئے واسا کی تیاریاں

کینٹ پولیس نے منشیات فروش کو قابو کرلیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل