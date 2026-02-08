انسانیت کے دشمن قرارواقعی سزا کے مستحق ہیں:خاکسار تحریک
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )خاکسار تحریک کے مرکزی قائد قاسم الکریم اور مرکزی سالار نشرواشاعت طاہراقبال خان نے۔۔۔
کہا ہے کہ پاک سرزمین کوانسانیت کے دشمنوں کیلئے جہنم بنادینگے ۔ انسانیت کے دشمن قرارواقعی سزا کے مستحق ہیں۔دوران عبادت نہتے اور بیگناہ نمازیوں کو شہید کرنا کہاں کی انسانیت اوراخلاقیات ہے ۔ افواج پاکستان کے شیردل جانباز فتنہ الہند خوارج کی نابودی کیلئے سربکف ہیں۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکہ انتہائی قابل مذمت ہے ۔وہ اجلاس سے خطاب کررہے تھے ۔ انہوں نے کہاخاکسار تحریک غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہے ۔اللہ تعالی ٰشہدا کی کامل مغفرت اورپسماندگا ن کو صبر جمیل عطا فرمائے ۔