لاہور میں بسنت پر پابندی لگائی جائے :مرکزی مسلم لیگ
لاہور( سیاسی نمائندہ)مرکزی مسلم لیگ لاہور نے وزیرِ اعلیٰ کی جانب سے صرف بسنت کی سرکاری تقریبات منسوخ کرنے کے ۔۔۔
فیصلے کو ناکافی قرار دیتے ہوئے لاہور میں بسنت پر مکمل اور مستقل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مزمل اقبال ہاشمی کا کہنا ہے کہ سانحہ اسلام آباد پوری قوم کیلئے تکلیف کا باعث ہے ، ایسے حالات میں بسنت کے نام پر شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ناقابل قبول ہے ۔ سیفٹی راڈز کے باوجود شہریوں کی گردنوں پر ڈور پھرنے کے واقعات رپورٹ ہورہے ہیں۔ حکومت کی ناقص حکمتِ عملی اور کمزور عملداری نے بسنت کو خونی کھیل بنا دیا ہے ۔ محض نمائشی اقدامات اور جزوی پابندیاں مسئلے کا حل نہیں، جب تک بسنت پر مکمل پابندی اور سخت قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔