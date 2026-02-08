صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیسکو چیف کیخلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کیلئے مقرر

  • لاہور
لیسکو چیف کیخلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کیلئے مقرر

لاہور(آئی این پی)لاہور ہائیکورٹ نے شہری کو پونے 6کروڑ کا بجلی بل بھجوانے اور درستگی نہ کرنے پر۔۔۔

 لیسکو چیف رمضان بٹ کیخلاف دائر توہین عدالت کی درخواست 10فروری کو سماعت کیلئے مقرر کر دی ۔جسٹس شاہد کریم کیس کی سماعت کرینگے ۔ عدالت نے لیسکو چیف سے اس حوالے سے جواب طلب کر رکھا ہے ۔شہری لیاقت کے مطابق لیسکو نے پانچ کروڑ 79لاکھ 33ہزار 969روپے کا بجلی کا بل ارسال کیا جو سراسر غلط اور غیر قانونی ہے ۔ بل درستگی کیلئے لیسکو افسروں کو متعدد درخواستیں دی گئیں۔ تاہم شنوائی نہیں ہوئی۔ عدالت نے 8دسمبر 2025کو نیپرا کو حکم دیا تھا کہ درخواست گزار کو سن کر بل درستگی کافیصلہ کیا جائے ،عدالتی احکامات کے باوجود تاحال اس پر عملدرآمد نہیں کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مظفر آباد میں اوورسیز کشمیریز کنونشن 15تا 17فروری ہوگا

ترلائی امام بارگاہ کی مرمت شروع،چیف کمشنر کی جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستانی ہمیشہ کشمیر یوں کیسا تھ کھڑے رہینگے ،ڈی سی راولپنڈی

شہری امن و امان کے فروغ کیلئے اپنا کردار ادا کریں، ڈی پی او جہلم

دہشتگرد اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونگے، حافظ عبدالکریم

کیپٹل سمارٹ سٹی کی ’’میڈ ان ازبکستان‘‘ نمائش میں شرکت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل