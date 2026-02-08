لیسکو چیف کیخلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کیلئے مقرر
لاہور(آئی این پی)لاہور ہائیکورٹ نے شہری کو پونے 6کروڑ کا بجلی بل بھجوانے اور درستگی نہ کرنے پر۔۔۔
لیسکو چیف رمضان بٹ کیخلاف دائر توہین عدالت کی درخواست 10فروری کو سماعت کیلئے مقرر کر دی ۔جسٹس شاہد کریم کیس کی سماعت کرینگے ۔ عدالت نے لیسکو چیف سے اس حوالے سے جواب طلب کر رکھا ہے ۔شہری لیاقت کے مطابق لیسکو نے پانچ کروڑ 79لاکھ 33ہزار 969روپے کا بجلی کا بل ارسال کیا جو سراسر غلط اور غیر قانونی ہے ۔ بل درستگی کیلئے لیسکو افسروں کو متعدد درخواستیں دی گئیں۔ تاہم شنوائی نہیں ہوئی۔ عدالت نے 8دسمبر 2025کو نیپرا کو حکم دیا تھا کہ درخواست گزار کو سن کر بل درستگی کافیصلہ کیا جائے ،عدالتی احکامات کے باوجود تاحال اس پر عملدرآمد نہیں کیا گیا۔