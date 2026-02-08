زیادتی کا شکار قصور کی بچی جنرل ہسپتال سے صحتیابی پر ڈسچارج
لاہور (آن لائن)جنرل ہسپتال کے ماہر معالجین نے ضلع قصور میں زیادتی پر نازک حالت میں لائی گئی چار سالہ بچی کو پیشہ ورانہ مہارت اور ۔۔۔
انتھک محنت سے نئی زندگی دیدی جسکے بعد اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ افسوسناک واقعہ پر وزیرِ اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی توجہ اور سیکرٹری سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر عظمت محمود کی براہِ راست نگرانی میں پرنسپل پی جی ایم آئی پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل اور ایم ایس ڈاکٹر فریاد حسین نے فوری پر وفیسرآمنہ احسن چیمہ کی زیرسربراہی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا ،ڈاکٹر سائرہ اور ڈاکٹر عائشہ و دیگر ماہرین نے تمام ضروری پروسیجرز انتہائی ذمہ داری اور پیشہ ورانہ مہارت سے انجام دیئے جسکی بدولت بچی کی حالت تیزی سے بہترہوئی۔ ایم ایس نے بطور پیڈیاٹرک پروفیسر روزانہ بچی کا معائنہ کیا اور 24 گھنٹے نگرانی یقینی بناکر فالو اپ پلان بھی ترتیب دیا ۔ بروقت علاج پر متاثرہ خاندان نے وزیرِ اعلیٰ اور معالجین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔