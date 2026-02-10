صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او کاگرلز سکول کا دورہ ،ناقص انتظامات پروضاحت طلب

  • لاہور
سی ای او کاگرلز سکول کا دورہ ،ناقص انتظامات پروضاحت طلب

لاہور(خبر نگار)سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نذیر چھینہ کا گرلز ہائی سکول مسرت بند روڈ کا دورہ ۔۔۔

،سکول کی حالت پر اظہارِ تشویش، مرکزی راستہ خستہ حالی کا شکارہونے پر فوری مرمت کرنے کی ہدایت،کلاس رومز میں ناقص صفائی انتظامات پر ذمہ داروں سے وضاحت طلب کرلی ۔طلبہ کی حاضری 50 فیصد سے بھی کم ہونے اور ہیڈ ماسٹرکی غیر حاضر ی پر محکمانہ کارروائی کا عندیہ بھی دیا ۔سی ای او نے سکول میں زائد فرنیچر موجودگی کا سخت نوٹس لیااوراضافی فرنیچر کی فوری ریشنلائزیشن کاحکم دیا اور کہا تعلیمی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ملک کے پہلے جدید ویسکولر ہائبرڈ سوئیٹ کا افتتاح

ایس جے اے کے تحت میڈی ایشن ٹریننگ پروگرام کا آغاز

کورنگی میں سروس روڈ پر قائم فوڈاسٹریٹ غیرقانونی قرار

کراچی چڑیا گھر میں خصوصی بچوں کا داخلہ مفت

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی جاری ،کے الیکٹرک

پانی کی لائن کی مرمت کا کام شروع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس