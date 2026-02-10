صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس اہداف دو روز میں مکمل کرنیکی ہدایت

  • لاہور
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت ٹیکس ریکوری بارے اجلاس ہوا۔ تمام کمشنرز اور۔۔۔

 افسروں کو رجسٹریشن اور ٹیکس کولیکشن اہداف دوروز میں مکمل کرنیکی ہدایت جاری کردی گئی۔ ٹیکس ادائیگی میں مسلسل بے ضابطگیاں کرنیوالوں اور عرصہ دراز سے سروسز ٹیکس ادا نہ کرنیوالوں کا ریکارڈ مرتب کرنے سمیت ای آئی ایم ایس کا نفاذ یقینی بنانے کیلئے بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ چیئرمین پی آر اے کا کہنا تھا کہ نئے انفورسمنٹ افسروں کی مختلف اضلاع میں تعیناتی اور نئے یونٹس سونپے جائینگے ۔ 

 

 

