صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فائر ہائیڈرینٹس کی تنصیب کا عمل جلد مکمل کرنیکی ہدایت

  • لاہور
فائر ہائیڈرینٹس کی تنصیب کا عمل جلد مکمل کرنیکی ہدایت

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیر اعلیٰ کے محفوظ پنجاب مشن کے تحت صوبہ بھر میں اہم کمرشل ایریاز اور بازاروں میں فائر ہائیڈرینٹس کی تنصیب جاری ہے ۔ ۔۔۔

منصوبے کے تحت تمام اضلاع میں 1161 فائر ہائیڈرینٹس نصب کیے جائینگے تاکہ ہنگامی صورتحال میں فوری مؤثر کارروائی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ فائر ہائیڈرینٹس کی تنصیب کا عمل جلد مکمل کیا جائے ۔ترجمان کے مطابق اسوقت پنجاب میں 181 فائر ہائیڈرینٹس موجود ہیں، مزید 980 نئے نصب کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں 38 فائر ہائیڈرینٹس میں سے 14 فعال ہیں جبکہ شہر میں 108 نئے فائر ہائیڈرینٹس نصب کیے جائینگے ۔

ریسکیو 1122 اہلکارفائر ہائیڈرینٹس کے مؤثر استعمال کیلئے فرضی مشقیں بھی کرینگے ۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب ایجوکیشن فائونڈیشن کا سکولوں میں ڈیجیٹل کیمرے لگانے کا فیصلہ

محکمہ سوئی گیس نے گلی محلے کھود ڈالے ، ڈی سی کا نوٹس

گگومنڈی :تجاوزات کی بھرمار ،ٹریفک جام معمول بن گیا

بوگس چیک دینے کے الزام میں دو افرادکیخلاف مقدمات درج

خاتون کومکان کا جھانسہ دیکرلاکھوں روپے ہتھیانے پرمقدمہ

کوٹ ادو میں موٹرسائیکل اور قیمتی سامان کی چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس