صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحریک منہاج القرآن کے ذیلی ادارے کی محفل حسنِ قرات

  • لاہور
تحریک منہاج القرآن کے ذیلی ادارے کی محفل حسنِ قرات

تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ کے طلبہ نے ڈاکٹر طاہر القادری کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا

لاہور(خبر نگار،سیاسی نمائندہ)تحریک منہاج القرآن کے ذیلی ادارے تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ کے زیرِ اہتمام آغوش کمپلیکس لاہور میں آٹھویں سالانہ قومی محفلِ حسنِ قرات ہوئی۔ منہاج انسٹیٹیوٹ، آغوش آرفن کیئر ہوم اور آغوش گرائمر سکول کے طلبہ، اساتذہ ، سٹاف اوراہم شخصیات نے شرکت کی۔ عالمی شہرت یافتہ قراکرام قاری ڈاکٹر افضل ایمانی، قاری ذیشان حنیف قادری، قاری اویس اصغر قادری، قاری خضر ذیشان نعیمی اور قاری انعام اللہ نعیمی نے اپنی پرسوز اور دل نشین آوازوں میں قرآنِ مجید کی تلاوت پیش کر کے شرکاکوروحانی کیفیت سے ہمکنار کیا۔ پرنسپل تحفیظُ القرآن انسٹیٹیوٹ عباس نقشبندی نے خطاب میں کہا درست قرات اورخوبصورت صورت آوازکیساتھ تلاوت ناصرف عبادت کا حسن بڑھاتی ہے بلکہ قرآن حکیم سے قلبی تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے ۔ڈائریکٹر آغوش کمپلیکس کرنل (ر)مبشر اقبال نے کہانئی نسل میں قرآنی تعلیمات کے فروغ اور تجوید و قرات کے معیار کو بلند کرنا ضروری ہے ۔ دیگرمقررین نے بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری کی دینی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے کہاانکی زندگی نئی نسل کی تربیت کیلئے وقف ہے ۔ ا س موقع پر تحفیظُ القرآن انسٹیٹیوٹ کے طلبہ نے ڈاکٹر طاہر القادری کی 75ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈمپنگ سائٹ پر آزمائشی بائیو گیس پلانٹ کا تجربہ کامیاب

سیالکوٹ : چاول 300، دال چنا کی قیمت 220 روپے کلو مقرر

کمشنر نے پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے سپورٹس گالا کا افتتاح کر دیا

سیالکوٹ میں 32 رمضان نگہبان دسترخوان لگائے جائیں گے

شیڈول تبدیل ، گورنر پنجاب 14 کے بجائے 13 فروری کو نو شہرہ ورکاں آئینگے

ملی بھگت سے 2 مرلہ پر 6 منزلہ خطرناک عمارت تعمیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس