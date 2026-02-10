تحریک منہاج القرآن کے ذیلی ادارے کی محفل حسنِ قرات
تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ کے طلبہ نے ڈاکٹر طاہر القادری کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا
لاہور(خبر نگار،سیاسی نمائندہ)تحریک منہاج القرآن کے ذیلی ادارے تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ کے زیرِ اہتمام آغوش کمپلیکس لاہور میں آٹھویں سالانہ قومی محفلِ حسنِ قرات ہوئی۔ منہاج انسٹیٹیوٹ، آغوش آرفن کیئر ہوم اور آغوش گرائمر سکول کے طلبہ، اساتذہ ، سٹاف اوراہم شخصیات نے شرکت کی۔ عالمی شہرت یافتہ قراکرام قاری ڈاکٹر افضل ایمانی، قاری ذیشان حنیف قادری، قاری اویس اصغر قادری، قاری خضر ذیشان نعیمی اور قاری انعام اللہ نعیمی نے اپنی پرسوز اور دل نشین آوازوں میں قرآنِ مجید کی تلاوت پیش کر کے شرکاکوروحانی کیفیت سے ہمکنار کیا۔ پرنسپل تحفیظُ القرآن انسٹیٹیوٹ عباس نقشبندی نے خطاب میں کہا درست قرات اورخوبصورت صورت آوازکیساتھ تلاوت ناصرف عبادت کا حسن بڑھاتی ہے بلکہ قرآن حکیم سے قلبی تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے ۔ڈائریکٹر آغوش کمپلیکس کرنل (ر)مبشر اقبال نے کہانئی نسل میں قرآنی تعلیمات کے فروغ اور تجوید و قرات کے معیار کو بلند کرنا ضروری ہے ۔ دیگرمقررین نے بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری کی دینی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے کہاانکی زندگی نئی نسل کی تربیت کیلئے وقف ہے ۔ ا س موقع پر تحفیظُ القرآن انسٹیٹیوٹ کے طلبہ نے ڈاکٹر طاہر القادری کی 75ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا ۔