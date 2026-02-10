بلند و بالا عمارتوں کے رہائشیوں کی حفاظت،نیا قانون لانیکی تیاری
سنگل ریمپ سسٹم جان لیوا قرار ،ختم کرکے ڈوئل ریمپ سسٹم لازمی قرار دیا جائے گا
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور میں بلند و بالا عمارتوں اور اپارٹمنٹس میں رہنے والوں کی حفاظت کیلئے ایل ڈی اے نے بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے نیا قانون متعارف کرانے کی تیاری مکمل کر لی ۔نئے قانون کے تحت ملٹی سٹوری عمارتوں میں موجود اٹھارہ فٹ سنگل ریمپ سسٹم ختم کرکے ڈوئل ریمپ سسٹم کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ ایک ریمپ صرف انٹری اور دوسرا ایگزٹ کیلئے مخصوص ہوگا تاکہ ہنگامی صورتحال میں ٹریفک جام یا رکاوٹ پیدا نہ ہو۔یہ قانون ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریاز میں واقع تمام ملٹی سٹوری بلڈنگز اور اپارٹمنٹس پر لاگو ہوگا جبکہ دو کنال یا زائد رقبے پر عمارتوں کیلئے ڈوئل ریمپ لازمی شرط ہو گی۔بلڈنگ ریگولیشنز میں یہ تبدیلی ریسکیو اداروں کی نشاندہی پر کی جا رہی ہے جنہوں نے سنگل ریمپ سسٹم کو جان لیوا قرار دیا۔ریسکیو حکام کا مؤقف ہے کہ آگ یا کسی اور ہنگامی صورتحال میں سنگل ریمپ عمارت کو خطرناک ٹریپ میں تبدیل کر دیتا ہے ۔حال ہی میں قرطبہ چوک اور انڈیگو ہوٹل میں آتشزدگی واقعات نے اس مسئلے کو سنگین بنا دیا۔ایل ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز میں تبدیلی کا مسودہ آخری مراحل میں ہے جسے جلد منظوری کے بعد نافذ کر دیا جائے گا ۔