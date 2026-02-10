سرکاری سکولوں کے پارک، گراؤنڈ عام شہریوں کیلئے تاحال بند
محکمہ سکول کاشہریوں کو صحتمند سرگرمیوں کی سہولت دینے کا اعلان فائلوں تک محدود
لاہور(عاطف پرویز سے )پنجاب میں کھیلوں اور صحتمند سرگرمیوں کے فروغ کا ایک اور سرکاری اعلان عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ سرکاری سکولوں کے پارک اور گراؤنڈ عام شہریوں کیلئے تاحال بند ہیں ،محکمہ سکول ایجوکیشن نے انہیں ایک سال قبل سکول اوقات کے بعد کھولنے کا اعلان کیا تھا مگر لاہور سمیت کسی بھی ایجوکیشن اتھارٹی نے اس فیصلے پر عملدرآمد نہیں کیا۔ محکمہ کا کھیلوں کے فروغ اور شہریوں کو واک اور صحتمند سرگرمیوں کی سہولت دینے کا اعلان محض فائلوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری سکولوں کے پاس وسیع گراؤنڈ موجود ہیں جو کھیلوں اور سیر کیلئے استعمال ہو سکتے ہیں مگربیوروکریسی کی سستی پرعوام بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔ آج تک کوئی گراؤنڈ نہیں کھولا گیا، نوجوانوں کو کھیلنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ماہرین کے مطابق کھیلوں کے فروغ سے نوجوان نسل مثبت سرگرمیوں کی طرف آئیگی تاہم عملی اقدامات نہ ہونے سے یہ منصوبہ بھی دیگر سرکاری اعلانات کی طرح کاغذی کارروائی بن کر رہ گیا۔