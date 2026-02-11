کھیلوں کا فروغ ،تحصیل اور مرکز کی سطح پر سپورٹس کمیٹیاں قائم
لاہور(خبر نگار)پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں کھیلوں کے فروغ کیلئے سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے تحصیل اور۔۔
مرکز کی سطح پر سپورٹس کمیٹیاں قائم کر دیں،اسسٹنٹ کمشنر تحصیل سپورٹس کمیٹی کے کنوینئر مقرر،ڈی ای او، سپورٹس آفیسر اور ہیڈماسٹرز کمیٹی میں شامل ہیں۔ ڈی ای او مرکز سپورٹس کمیٹی کے کنوینئر ہونگے ۔پی ای ٹی اساتذہ اور مقامی سپورٹس شخصیات کمیٹی کا حصہ ہونگی۔کمیٹیاں سکولوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کی ذمہ دار ہونگی۔نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹیاں ٹی او آرز کے تحت کام کریں گی۔