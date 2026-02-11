ریلوے مزدور اتحاد کا بروقت تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج
5 سال سے بند ٹی اے بحال،ٹی ایل اے ملازمین کو ریگولر کیا جائے :مظاہرین
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )ریلوے مزدور اتحاد کا اولڈ ڈیزل انجن شیڈ میں اپنے مطالبات کے حق میں جلسہ اور احتجاج،ریلوے انتظامیہ کیخلاف شدید نعرے بازی کی ۔احتجاجی جلسہ میں ریلوے ورکشاپس کے ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے ریلوے انتظامیہ سے ملازمین کو بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ انکا کہنا تھا کہ اولڈ ڈیزل انجن شیڈ اور ورکشاپس کے ملازمین کا ٹی اے 5 سال سے بند ہے بحال کیا جائے اورٹی ایل اے ملازمین کو فوری ریگولر کیا جائے ،مزدور اتحاد رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تنخواہوں کی بروقت ادائیگی نہ ہونے اور ٹی اے نہ ملنے سے ملازمین سخت پریشان ہیں ۔