بلدیاتی الیکشن کمیٹی کا ڈیمارکشن اور رولز تیار کرنیکا دعویٰ
پنجاب حکومت کو الیکشن رولز کی سمری منظوری کیلئے بھجوا دی ،سیکرٹری بلدیات
لاہور (عمران اکبر)بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کیلئے الیکشن کمیشن کمیٹی نے اربن ڈیمارکشن اور الیکشن رولز 2025 مکمل تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا جبکہ پنجاب لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز 2025 کی رپورٹ 10 فروری تک جمع کرانے کا پابند کیاگیاتھا مگر یہ جمع نہ کرائی گئی ۔ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی بنائی گئی کمیٹی کا قوانین پر اتفاق رائے تاحال جاری ہے ۔ڈیمارکشن رولز پرحد بندیوں کی سمری مشاورت کے بعد حکومت کو آج بھجوائی جائیگی ۔ الیکشن رولز تیار کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیئے گئے ۔سیکرٹری بلدیات پنجاب شکیل میاں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنرز نے الیکشن کمیشن کمیٹی کو حد بندیوں کی رپورٹ ارسال کر دی ہے ،الیکشن کمیشن کے بلدیاتی قوانین کے اعتراضات کو دور کر دیا گیاہے ۔پنجاب حکومت کو الیکشن رولز کی سمری منظوری کیلئے بھجوا دی ہے ۔ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کرانے کا پابند ہے ۔دوسری جانب الیکشن کمیشن نے کمیٹی کو20فروری کو سماعت کیلئے بلا رکھا ہے ۔