16سالہ بچوں کو چھوٹی گاڑی کا لائسنس دینے کی بھی تجویز
قائمہ کمیٹی کامعاملے پر غور، ترمیمی ایکٹ کی حتمی منظوری گورنر دیں گے
لاہور(حمزہ خورشید سے )پنجاب میں 16 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل کے بعد چھوٹی گاڑی کے لائسنس دینے کی تجویز بھی دیدی گئی ۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق یہ تجویز قائمہ کمیٹی داخلہ کے گزشتہ اجلاس میں اسمبلی ارکان نے پیش کی ۔ چھوٹی گاڑی سے مراد660سے ہزارسی سی تک کی گاڑیاں ہونگی جبکہ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر بچوں کی گرفتاری کو انکے مستقبل کیلئے نقصان دہ قرار دیا گیا، بڑی تعداد میں طلبہ کی گرفتاری پر16سال کی عمر میں موٹر سائیکل لائسنس دینے پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ اسی تناظر میں موٹر گاڑیاں (ترمیمی)ایکٹ 2026 بھی گزشتہ اجلاس میں پنجاب اسمبلی سے منظور کیا گیا۔ متن کے مطابق 16 سال عمر مکمل ہونے پر موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہو گی تاہم اس کیلئے جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ حاصل کرنا لازم ہو گا۔ بل کے تحت صوبائی موٹر گاڑی آرڈیننس 1965میں ترامیم ہونگی،ترمیمی ایکٹ کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دینگے ۔چیف وہپ مسلم لیگ (ن)رانا ارشد نے کہا ہے کہ اس ایکٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طلبہ کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پرطلبہ کی بڑی تعداد کو مسائل کا سامنا تھا، اسی لیے چھوٹی گاڑی کے لائسنس کی تجویز دی گئی ہے ۔