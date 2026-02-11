صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور بینالے 4کیلئے نیو حق کیوریٹر مقرر،بہار 2027میںپروگرام ہونگے

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر )لاہور بینالے فاؤنڈیشن نے چوتھے ایڈیشن لاہور بینالے 4کیلئے بیلجیئم کے شہر اینٹورپ میں مقیم کیوریٹر ومصنف نیو حق کو کیوریٹر مقرر کر دیا ۔۔

،ایونٹ بہار2027میں لاہور میں ہوگا۔تقرری کا اعلان لاہور منعقدہ تقریب میں کیا گیا، ثقافتی، تعلیمی ودیگر نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانِ خصوصی ظفر مسعود صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسردی بینک آف پنجاب تھے جو فنون، ثقافت اور عوامی ثقافتی اداروں کے فروغ کیلئے پنجاب بینک کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتا ہے ۔لاہور بینالے 4 کے تحت شہر کے تاریخی وعوامی مقامات پر نئے تخلیق کردہ فن پارے ، اور عوامی پروگرامز پیش کیے جائینگے ۔

 

