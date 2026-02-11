لاہور بینالے 4کیلئے نیو حق کیوریٹر مقرر،بہار 2027میںپروگرام ہونگے
لاہور(سٹاف رپورٹر )لاہور بینالے فاؤنڈیشن نے چوتھے ایڈیشن لاہور بینالے 4کیلئے بیلجیئم کے شہر اینٹورپ میں مقیم کیوریٹر ومصنف نیو حق کو کیوریٹر مقرر کر دیا ۔۔
،ایونٹ بہار2027میں لاہور میں ہوگا۔تقرری کا اعلان لاہور منعقدہ تقریب میں کیا گیا، ثقافتی، تعلیمی ودیگر نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانِ خصوصی ظفر مسعود صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسردی بینک آف پنجاب تھے جو فنون، ثقافت اور عوامی ثقافتی اداروں کے فروغ کیلئے پنجاب بینک کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتا ہے ۔لاہور بینالے 4 کے تحت شہر کے تاریخی وعوامی مقامات پر نئے تخلیق کردہ فن پارے ، اور عوامی پروگرامز پیش کیے جائینگے ۔