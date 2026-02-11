کنیئرڈ کالج میں آبادی کے انتظامی چیلنجز پر یوتھ کانفرنس
لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ کے پاپولیشن مینجمنٹ اینڈ فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت ڈائریکٹوریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئرمحکمہ صحت و آبادی پنجاب کے زیر اہتمام کنیئرڈ کالج میں یوتھ ایز کیٹالسٹس آف چینج:پاکستان کو درپیش آبادی کے۔۔
انتظامی چیلنجزکے موضوع پر یوتھ کانفرنس کاانعقاد۔ پرنسپل ڈاکٹر ارم انجم اور وائس پرنسپل ڈاکٹر کلسوم اختر،افضل چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر (SBCC) سلمان الرشید، اسسٹنٹ ڈائریکٹر (IEC)اور ثانیہ مرزانے شرکا کو آبادی میں اضافے کے منفی اثرات، صحتمند خاندانوں، بہتر زچہ و بچہ صحت اور ترقی کیلئے خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔