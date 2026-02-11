کھڈیاں:بجلی کے تار چھونے سے ٹرک ہیلپر جاں بحق
زخمی ڈرائیور کو بابابلھے شاہ ہسپتال قصور پہنچایا گیا ، وہ جانبر نہ ہوسکا
قصور(نمائندہ دنیا) کھڈیاں کے نواح میں ٹرک سے بجلی کی تار چھوجانے سے ٹرک ہیلپر جاں بحق ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق کھڈیاں کے نواحی علاقے ڈھنگ شاہ میں سڑک بن رہی ہے جس میں ٹرک ڈرائیور محمد قیصر اور ہیلپر محمد مزمل سڑک پر بجری اُتار رہے تھے کہ ٹرک کے اوپر والا حصہ گزرتی ہوئی بجلی کی تاروں کو چھو گیا جس سے ہیلپر مزمل کرنٹ لگنے سے شدید زخمی ہوگیاجسے بابابلھے شاہ ہسپتال قصور پہنچایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہوسکا۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔