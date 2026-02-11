صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھڈیاں:بجلی کے تار چھونے سے ٹرک ہیلپر جاں بحق

  • لاہور
زخمی ڈرائیور کو بابابلھے شاہ ہسپتال قصور پہنچایا گیا ، وہ جانبر نہ ہوسکا

قصور(نمائندہ دنیا) کھڈیاں کے نواح میں ٹرک سے بجلی کی تار چھوجانے سے ٹرک ہیلپر جاں بحق ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق کھڈیاں کے نواحی علاقے ڈھنگ شاہ میں سڑک بن رہی ہے جس میں ٹرک ڈرائیور محمد قیصر اور ہیلپر محمد مزمل سڑک پر بجری اُتار رہے تھے کہ ٹرک کے اوپر والا حصہ گزرتی ہوئی بجلی کی تاروں کو چھو گیا جس سے ہیلپر مزمل کرنٹ لگنے سے شدید زخمی ہوگیاجسے بابابلھے شاہ ہسپتال قصور پہنچایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہوسکا۔ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔

 

