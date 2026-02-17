صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کاجی سی یونیورسٹی میں فری آئی کیمپ

  • لاہور
المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کاجی سی یونیورسٹی میں فری آئی کیمپ

لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں الفلاح سوسائٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے فری آئی کیمپ کا انعقاد۔۔۔

 ، طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے جدید آلات سے آنکھوں کا معائنہ کیا ،مستحق طلبہ اور عملے کو مفت ادویات اور عینکیں بھی فراہم کی گئیں۔تقریب میں رجسٹرار ڈاکٹر شوکت، ایم ڈی المصطفیٰ ٹرسٹ نصرت سلیم اور آئی ہسپتال کے ایم ایس خالد بن اسلم بھی موجود تھے ۔ ادارہ ملک بھر میں آنکھوں کے علاج کے منصوبے جاری رکھے ہوئے ہے اور  ابتک 2 لاکھ 52 ہزار موتیے کے مفت آپریشن کیے جا چکے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس