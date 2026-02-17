المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کاجی سی یونیورسٹی میں فری آئی کیمپ
لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں الفلاح سوسائٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے فری آئی کیمپ کا انعقاد۔۔۔
، طلبہ اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے جدید آلات سے آنکھوں کا معائنہ کیا ،مستحق طلبہ اور عملے کو مفت ادویات اور عینکیں بھی فراہم کی گئیں۔تقریب میں رجسٹرار ڈاکٹر شوکت، ایم ڈی المصطفیٰ ٹرسٹ نصرت سلیم اور آئی ہسپتال کے ایم ایس خالد بن اسلم بھی موجود تھے ۔ ادارہ ملک بھر میں آنکھوں کے علاج کے منصوبے جاری رکھے ہوئے ہے اور ابتک 2 لاکھ 52 ہزار موتیے کے مفت آپریشن کیے جا چکے ہیں۔