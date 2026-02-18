قصور:دو واقعات میں 2افراد کو قتل کردیاگیا
ملزم لیاقت نے پرانی دشمنی پر فائرنگ کرکے نوجوان عرفان کی جان لی محمدحسین کو نامعلوم وجہ پرمار کر لاش دریائے ستلج میں پھینک دی گئی
قصور،کوٹ رادھا کشن (نمائندہ دنیا تحصیل رپورٹر)قصورمیں دو واقعات میں 2افراد کوقتل کردیا گیا۔ کوٹ رادھا کشن کے نواحی گاؤں بگھیاڑمارمیں احمد دین جٹ اور لیاقت چھینہ گروپ میں پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے ، جس میں دونوں جانب سے پہلے بھی ایک ایک فرد قتل ہو چکا ہے ،گزشتہ روز احمد دین کا 22 سالہ بیٹا عرفان نجی فیکٹری سے ڈیوٹی ختم کر کے باہر نکلا توگھات لگائے ملزم لیاقت چھینہ نے فائرنگ کر کے عرفان کو موت کے گھاٹ اتاردیا اور فرار ہوگیا۔ ادھر قصور کے تھانہ گنڈا سنگھ کی حدود سہجرہ کی سماجی شخصیت چودھری محمدحسین کمبوہ کو نامعلوم وجہ پر انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ محمدحسین کمبوہ کی لاش مبو کے دریائے ستلج کے قریب سے ملی ہے۔ تھانہ گنڈا سنگھ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کردیا ۔