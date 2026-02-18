صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعفر ایکسپریس کا شیڈول تبدیل

  لاہور
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ریلوے نے جعفر ایکسپریس کا شیڈول تبدیل کردیا۔ 20 فروری سے کوئٹہ جانیوالی 40ڈاؤن جعفر ایکسپریس پشاور کینٹ سے۔۔۔

 صبح 7 کی بجائے ایک گھنٹہ پہلے 6 بجے چلا کرے گی ،ٹرین کے تمام سٹیشنوں پر رکنے کا وقت ایک گھنٹہ پیچھے کر دیا گیا اوریہ سہ پہر 4:40 کی بجائے ایک گھنٹہ پہلے 3 بجکر 40 منٹ پر کوئٹہ پہنچا کریگی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ جن مسافروں نے 20 فروری یا بعد کی تاریخوں میں بکنگ کرائی ہے ، وہ ٹکٹ پر درج وقت سے ایک گھنٹہ پہلے سٹیشن پر پہنچیں ۔مسافر ریلویز کی ٹریک مائی ٹرین ایپلی کیشن سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔، یہ فیصلہ انتظامی وجوہات پر کیا گیا ہے جبکہ کوئٹہ سے پشاور جانیوالی 39 اپ جعفر ایکسپریس کا شیڈول پہلے والا ہی رہے گا۔

 

