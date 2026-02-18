پولیس اور نادرامیں معاہدے پر دستخط
لاہور(کرائم رپورٹر)پنجاب پولیس اور نادرا کے درمیان انفارمیشن شیئرنگ بارے معاہدے پر دستخط کی تقریب سنٹرل پولیس آفس میں ہوئی۔۔۔۔
مہمان خصوصی آئی جی عبدالکریم تھے ۔ چیف پراجیکٹ آفیسر ڈائریکٹوریٹ ہیڈ کوارٹرز نادرا رحمٰن قمر ٹیم کے ہمراہ شریک ہوئے ۔ معاہدے پر ڈی آئی جی انفارمیشن ٹیکنالوجی منصور الحق رانا اور ارحمٰن قمر نے دستخط کیے ۔معاہدہ کے تحت نادرا پولیس کو فنگر پرنٹس میچنگ، بائیو میٹرک تصدیق و دیگر سہولیات فراہم کرے گا۔ اس اقدام سے جرائم پیشہ اور شرپسند عناصر کی بروقت گرفتاری، کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ میں مدد ملے گی۔