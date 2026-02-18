صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اور نادرامیں معاہدے پر دستخط

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)پنجاب پولیس اور نادرا کے درمیان انفارمیشن شیئرنگ بارے معاہدے پر دستخط کی تقریب سنٹرل پولیس آفس میں ہوئی۔۔۔۔

 مہمان خصوصی آئی جی عبدالکریم تھے ۔ چیف پراجیکٹ آفیسر ڈائریکٹوریٹ ہیڈ کوارٹرز نادرا رحمٰن قمر ٹیم کے ہمراہ شریک ہوئے ۔ معاہدے پر ڈی آئی جی انفارمیشن ٹیکنالوجی منصور الحق رانا اور ارحمٰن قمر نے دستخط کیے ۔معاہدہ کے تحت نادرا پولیس کو فنگر پرنٹس میچنگ، بائیو میٹرک تصدیق و دیگر سہولیات فراہم کرے گا۔ اس اقدام سے جرائم پیشہ اور شرپسند عناصر کی بروقت گرفتاری، کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ میں مدد ملے گی۔

 

 

