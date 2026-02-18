صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاپام کا ستمبر میں آٹو شو کرانیکا اعلان

  لاہور
پاپام کا ستمبر میں آٹو شو کرانیکا اعلان

لاہور(سٹاف رپورٹر)پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹو موٹیو پارٹس اینڈ ایکسیسریز مینوفیکچررز (PAAPAM)نے پاکستان کے سب سے بڑے آٹو موٹیو ایونٹ پاکستان آٹو شو کے 21ویں ایڈیشن کا اعلان کر دیا۔۔۔۔

 یہ نمائش 18، 19 اور 20 ستمبر 2026کو انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر لاہور میں ہوگی جسکا تھیم’’انڈسٹریل پاکستان‘‘رکھا گیا ہے ۔ PAPS 2026 کی آرگنائزنگ کمیٹی کے کنوینئر سلمان سلیم کاکہناہے کہ آٹو شو پاکستان کے آٹو موٹیو شعبے میں کاروباری توسیع اور جدت کو فروغ دینے کیلئے کلیدی پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ نمائش میں اوریجنل ایکوئپمنٹ مینوفیکچررز ، آٹو پارٹس مینوفیکچررز اور متعلقہ صنعتوں کی وسیع شرکت ہوگی، جہاں کاروباری اشتراک پر خصوصی توجہ دی جائیگی۔ 

 

