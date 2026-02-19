صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
شوہر کی قاتلہ، آشناودیگرملزم گرفتار،کروڑوں کامال، نقدی برآمد

لاہور(کرائم رپورٹر)قلعہ گجر سنگھ تفتیشی پولیس نے شوہرقاسم کو آشناکی مددسے قتل کرنیوالی خاتون کو آشنا سمیت جبکہ ریس کورس اورقلعہ گجر سنگھ پولیس نے چوری وفراڈ میں ملوث ملزموں کو گرفتار کرلیا۔

تفتیشی پولیس ریس کورس نے گھروں پروارداتیں کرنیوالا گینگ کا سرغنہ اور اسکاساتھی گرفتار کر کے 70لاکھ کے 10سولر انورٹر، کار اور 1لاکھ نقدی برآمد کر لی ۔ قلعہ گجر سنگھ پولیس نے ہال روڈ مارکیٹ میں ساتھی تاجروں سے رقم ہتھیانیوالے 2 ملزم گرفتار کر کے 2کروڑ کے سولرانورٹر اور 1کروڑ 25 لاکھ برآمد کر لئے۔

