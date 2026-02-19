صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپسا کے وفد کی ڈپٹی ڈائریکٹر سے بلدیاتی نظام کی بہتری پر ملاقات

  • لاہور
ایپسا کے وفد کی ڈپٹی ڈائریکٹر سے بلدیاتی نظام کی بہتری پر ملاقات

لاہور(اپنے نمائندے سے)آل پنجاب سیکرٹریز یونین کونسل ایسوسی ایشن (ایپسا پنجاب)کے وفد نے ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ لاہور غلام شبیر سے ملاقات کی اور تعیناتی پر مبارکباد دی۔۔۔

باہمی تعاون، بلدیاتی نظام کی بہتری، یو سی سیکرٹریز کو درپیش انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے امید کا اظہار کیا کہ غلام شبیر کی زیر قیادت لوکل گورنمنٹ کا نظام مزید مؤثربنایا جائیگا۔اس موقع پر سردار نوح ارشد ڈوگر سرپرست اعلیٰ ایپسا پنجاب، رضوان لودھی جنرل سیکر ٹری و دیگررہنما رضوان چودھری ، احسان بھٹی، میاں عبدالسلام ، طلعت حمید ، یاسین بھٹی ، نعیم گوندل اور شاہ نواز میو  موجود تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد