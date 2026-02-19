ایپسا کے وفد کی ڈپٹی ڈائریکٹر سے بلدیاتی نظام کی بہتری پر ملاقات
لاہور(اپنے نمائندے سے)آل پنجاب سیکرٹریز یونین کونسل ایسوسی ایشن (ایپسا پنجاب)کے وفد نے ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ لاہور غلام شبیر سے ملاقات کی اور تعیناتی پر مبارکباد دی۔۔۔
باہمی تعاون، بلدیاتی نظام کی بہتری، یو سی سیکرٹریز کو درپیش انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے امید کا اظہار کیا کہ غلام شبیر کی زیر قیادت لوکل گورنمنٹ کا نظام مزید مؤثربنایا جائیگا۔اس موقع پر سردار نوح ارشد ڈوگر سرپرست اعلیٰ ایپسا پنجاب، رضوان لودھی جنرل سیکر ٹری و دیگررہنما رضوان چودھری ، احسان بھٹی، میاں عبدالسلام ، طلعت حمید ، یاسین بھٹی ، نعیم گوندل اور شاہ نواز میو موجود تھے۔