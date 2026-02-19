صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرپشن میں ملوث لیسکو کے 2 ملازمین سمیت 3 ملزم گرفتار

  • لاہور
ایف آئی اے نے ایل ایس نعمان ،کرین ڈرائیور امتیاز اوربلاو ل کو دھرلیا

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی غیر قانونی لیسکو سٹورز پرمختلف چھاپہ مار کارروائیوں میں کرپشن میں ملوث لیسکو کے 2 ملازمین سمیت 3 ملزم گرفتار،چھاپہ مار کارروائیاں کوٹ خواجہ سعید سب ڈویژن کے علاقے میں کی گئیں۔ ملزموں میں لائن سپرنٹنڈنٹ نعمان صدیقی ،کرین ڈرائیور امتیاز اور بلاول شیخ شامل ہیں۔ ملزم لیسکو کا اتارا ہوا میٹریل غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے سٹورز میں رکھتے تھے چھاپہ مار کارروائیوں میں 5 ٹرانسفارمر،ڈی راڈ، ڈسک انسولیٹر ، کنڈکٹرز، ڈبل سٹرکچر پلیٹ فارم، پی وی سی کیبلز اور سیفٹی بیلٹس برآمد ہوئے اس سامان کا کل وزن 13.98ٹن پایا گیا۔ملزموں کیخلاف کارروائیاں خفیہ اطلاع ملنے پر کی گئیں۔ ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا  ۔

