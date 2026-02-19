چشتیہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام راشن تقسیم
لاہور(سٹاف رپورٹر)چشتیہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام راشن تقسیم ،مہمان خصوصی صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ چشتیہ ویلفیئر سوسائٹی کا مستحق افراد کیلئے کام قابل تعریف ہے۔
انہوں نے سوسائٹی کی ڈسپنسری کو ایک سال کے اخراجات دینے کا اعلان کیا اور کہاڈسپنسری سے ہسپتال بنانے کیلئے تعاون کرونگا ۔چشتیہ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر طیب سعید نے کہا ہر اس سال بھی 300 سے زائدمستحق افراد کو رمضان راشن کیلئے معقول رقم دی جا رہی ہے ۔ سیکرٹری لاہور پریس کلب افضال طالب نے کہا صحافی برادری بھی چشتیہ ویلفیئر سوسائٹی کے شانہ بشانہ ہے۔چیئرمین چشتیہ ویلفیئر سوسائٹی پروفیسرعمران اعجاز، سرپرست میاں عمر، نائب صدر شاہد نذیربھی موجود تھے ۔