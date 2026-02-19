ڈی سی حکومتی منظوری پربسنت منانیکی اجازت دے سکتا:ہوم ڈیپارٹمنٹ کی ہائیکورٹ میں رپورٹ جمع
لاہور(کورٹ رپورٹر)پنجاب بھر میں بسنت کی اجازت کیلئے دائر درخواست پر ہوم ڈیپارٹمنٹ نے رپورٹ لاہور ہائیکورٹ میں جمع کروا دی۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق ڈپٹی کمشنرحکومت سے منظوری پرمقررہ دنوں میں بسنت کی اجازت دے سکتا ہے، وہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنائیگا۔ پتنگ بیچنے اور بنا نیوالوں کی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ دھاتی ڈور و دیگر جان لیو دھاگے کے استعمال پر مکمل پابندی ہے ۔موٹر سائیکل سواروں کیلئے سیفٹی راڈز کا استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ رپورٹ میں استدعا کی گی کہ عدالت درخواست خارج کرنے کا حکم دے۔