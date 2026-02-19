صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی حکومتی منظوری پربسنت منانیکی اجازت دے سکتا:ہوم ڈیپارٹمنٹ کی ہائیکورٹ میں رپورٹ جمع

  • لاہور
ڈی سی حکومتی منظوری پربسنت منانیکی اجازت دے سکتا:ہوم ڈیپارٹمنٹ کی ہائیکورٹ میں رپورٹ جمع

لاہور(کورٹ رپورٹر)پنجاب بھر میں بسنت کی اجازت کیلئے دائر درخواست پر ہوم ڈیپارٹمنٹ نے رپورٹ لاہور ہائیکورٹ میں جمع کروا دی۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق ڈپٹی کمشنرحکومت سے منظوری پرمقررہ دنوں میں بسنت کی اجازت دے سکتا ہے، وہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنائیگا۔ پتنگ بیچنے اور بنا نیوالوں کی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔ دھاتی ڈور و دیگر جان لیو دھاگے کے استعمال پر مکمل پابندی ہے ۔موٹر سائیکل سواروں کیلئے سیفٹی راڈز کا استعمال یقینی بنانا ہوگا۔ رپورٹ میں استدعا کی گی کہ عدالت درخواست خارج کرنے کا حکم دے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹی بیگری مہم ناکام ، بھکاری مافیا بے لگام، شہریوں کی ناک میں دم ، مستحق افراد امداد سے محروم

سوئی گیس بندش ، شہریوں کو سحروافطار میں مشکلات

مساجد، نگہبان بازاروں کے باہر پانی جمع نہ ہو ،ایم ڈی واسا کا حکم

ٹوبہ میں اہل خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز فراہم

روڈ کٹس کی فوری بحالی کا حکم، نگرانی کیلئے خصوصی کمیٹی قائم

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد