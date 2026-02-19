صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعمیرات کیلئے سٹامپ ڈیوٹی پر رعایت ،استثنیٰ دینے کا فیصلہ

  • لاہور
کمپنیوں کے انضمام پرجائیداد کی منتقلی پر سٹامپ ڈیوٹی مکمل معاف ہوگی

لاہور (عمران اکبر )پنجاب حکومت کا رئیل سٹیٹ اور تعمیراتی شعبے میں تیزی کیلئے جائیدادوں کی منتقلی پر سٹامپ ڈیوٹی میں بڑے پیمانے پر رعایت اور استثنیٰ دینے کا فیصلہ ، حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ہاؤسنگ اور تعمیراتی شعبے میں رکاوٹیں کم ہونگی، بڑے رہائشی منصوبوں کی تکمیل میں آسانی ہوگی اور شہری ترقی کا عمل مزید تیز کیا جا سکے گا۔  حکومتی فیصلے کے مطابق کمپنیوں کے انضمام پر جائیداد منتقلی پر سٹامپ ڈیوٹی مکمل معاف ہوگی۔ اسی طرح کوآپریٹو سوسائٹیز کے ڈویلپمنٹ اور ہاؤسنگ اتھارٹیز کیساتھ انضمام پر بھی سٹامپ ڈیوٹی سے استثنیٰ حاصل ہوگا۔کوآپریٹو سوسائٹیز کے نجی کمپنیوں سے انضمام پر بھی سٹامپ ڈیوٹی میں نمایاں چھوٹ دی جائیگی، یہ فیصلہ متعلقہ قوانین کے تحت نافذ العمل ہوگا۔ 

