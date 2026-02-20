صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

''ایچ ون ٹیچ ون'' کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب

  لاہور
’’ایچ ون ٹیچ ون‘‘ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب

شیخوپورہ (بیورو رپورٹ)گورنمنٹ پوسٹ گریجوایٹ کالج شیخوپورہ کے پرنسپل ڈاکٹر عبدالرحیم اشرف اور ڈپٹی ڈائریکٹر نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈویلپمنٹ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ محمد وحید اشرف نے پروقار تقریب میں Each one Teach one کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کئے۔

جس کے تحت ایک پڑھا لکھا شخص کم از کم ایک ان پڑھ شخص کو زیور تعلیم سے آراستہ کریگا، اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لٹریسی این سی ایچ ڈی اکرام ڈوگر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن این سی ایچ ڈی و دیگر نمائندہ افراد موجود تھے۔

 

