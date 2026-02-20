صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی ننکانہ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ

  • لاہور
ننکانہ صاحب (خبر نگار ) ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب محمد تسلیم اختر راو کا علاج معالجے کی فراہمی کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا دورہ، ہسپتال میں داخل مریضوں کی عیادت کی اور انکو رمضان کریم کی مبارکباد دی۔

ڈپٹی کمشنر نے ادویات کے سٹاک سمیت ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا،مریضوں اور لواحقین سے علاج معالجے اور سہولیات کی فراہمی بارے بھی دریافت کیا۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر رائو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے سرکاری ہسپتالوں میں شہریوں کو بہترین علاج معالجے کی فراہمی جاری ہے۔

