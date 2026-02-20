پی پی ایس سی:3محکموں کے تحریری،ایک کے حتمی نتیجے کا اعلان
لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن نے 3 محکموں کے تحریری نتائج اور ایک محکمے کے حتمی نتیجے کا اعلان کر کے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ۔
سمال انڈسٹریز، انڈسٹریز کامرس اینڈ انویسٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں آفس اسسٹنٹ کی 5اسامیوں پر 21امیدوار،پنجاب سروس ٹربیونل میں اسسٹنٹ کی 2 اسامیوں پر10،پی پی ایس سی میں اسسٹنٹ کی 2 اسامیوں پر42امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے۔محکمہ زراعت میں سائنٹیفک آفیسر آئی ٹی کی اسامی پرایک امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا۔دیکر تقرری کی سفارش کر دی ۔ کامیاب امیدواروں کو انٹرویو اور ٹیسٹ کے کال لیٹرز کمیشن کی ویب سائٹ پر جلد اپ لوڈ کیے جائینگے ،ایس ایم ایس اور ای میل سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ امیدوارٹیسٹ اور انٹرویو کے وقت اصل تعلیمی اسنادو متعلقہ دستاویزات ہمراہ لائیں۔ کامیاب امیدواروں کی فہرستیں کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔